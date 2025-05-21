Экоактивисты, захватившие штаб мэра Варшавы, добились встречи с ним - портал

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экоактивисты из организации Ostatnie pokolenie («Последнее поколение») добились встречи с победителем первого тура президентских выборов мэром Варшавы Рафалом Тшасковским после того, как в понедельник оккупировали его избирательный штаб. Об этом сообщает интернет-портал DoRzeczy.



По его данным, встреча запланирована на 16 июня. Она должна состояться уже после второго тура президентских выборов 1 июня, в результате которого Тшасковский может быть избран на пост президента Польши.



Экоактивисты в числе прочего требуют, чтобы правительство отказалось от строительства автострад и потратило эти средства на развитие общественного транспорта.





