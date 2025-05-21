Около 40% преступлений в РФ связаны с IT-технологиями - ГП

12:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 40% из всех зарегистрированных в России в прошлом году преступлений связаны с IT-технологиями. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора России Петр Городов.



«Из 1 911 000 зарегистрированных за прошлый год в РФ преступлений около 40% связаны с использованием информационно-коммуникационных технологий», — сказал он в рамках Петербургского международного юридического форума.



Городов также отметил, что в 2025 году рост таких преступлений уже составил 10%. «Динамика очевидна, и, безусловно, без консолидации усилий мы не сможем эффективно противостоять таким преступлениям», — добавил он.





