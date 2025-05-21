На Украине численность молодежи сократилась более чем на 2 миллиона
14:10 20.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как отмечается в проекте, по данным Государственной службы статистики Украины, на 1 января 2022 года молодежь составляла 9,9 млн человек, или 24,3% от общей численности населения. Однако уже в 2024 году, согласно оценкам Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук Украины, количество молодых украинцев сократилось до 7,6 млн человек.
Кроме того, в проекте указывается, что в прошлом году практически на треть выросла доля украинской молодежи, которая категорически не хочет возвращаться из-за границы на родину — 19% в 2024 году по сравнению с 6% в 2023 году.
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