На Украине численность молодежи сократилась более чем на 2 миллиона

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число молодых людей на Украине в период с 2022 года по 2024 год сократилось на 2,3 млн человек, следует из данных проекта правительственной концепции государственной целевой социальной программы «Молодежь Украины: поколение стойкости — 2030».



Как отмечается в проекте, по данным Государственной службы статистики Украины, на 1 января 2022 года молодежь составляла 9,9 млн человек, или 24,3% от общей численности населения. Однако уже в 2024 году, согласно оценкам Института демографии и проблем качества жизни Национальной академии наук Украины, количество молодых украинцев сократилось до 7,6 млн человек.



Кроме того, в проекте указывается, что в прошлом году практически на треть выросла доля украинской молодежи, которая категорически не хочет возвращаться из-за границы на родину — 19% в 2024 году по сравнению с 6% в 2023 году.





