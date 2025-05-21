К родителям-мигрантам нужно применить меры, если их дети не сдадут экзамен по русскому языку дважды - Рособорнадзор

15:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дети мигрантов в случае неуспешного прохождения тестирования на знание русского языка для зачисления в школы имеют право на повторную попытку, но если и она будет неудачной, то МВД должны принимать меры по отношению к их родителям за неисполнение своих обязательств. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на сессии Петербургского международного юридического форума.

«Механизм следующий — если у них не отпало желание все же попасть на школу, то в течение трех месяцев за свой счет они должны, как родители обучить ребенка, найти курсы. У них есть право на попытку. В МВД по всем детям передают в школу информацию, и местные органы МВД должны наблюдать за родителями, если и через три месяца ребенок не сдал, то они должны принимать меры не по отношению к ребенку, а по отношению к взрослому за неисполнение своих обязательств», — сказал он, уточнив, что речь идет об административном наказании.