0
0
407
НОВОСТИ

У России самые мощные системы борьбы с БПЛА в мире — британский эксперт

11:32 20.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы России обладают самыми эффективными в мире средствами противодействия БПЛА. Такое мнение выразил эксперт лондонского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны (Royal United Services Institute, RUSI) Джастин Бронк.

«В большинстве случаев лишь малая часть из огромного количества дронов, запускаемых украинскими войсками, достигает своих целей, и еще меньшая часть наносит серьезный ущерб», — приводит его слова американский еженедельник Defense News. «Российские войска в настоящее время располагают самыми мощными» средствами противодействия беспилотным системам в мире, заключил Бронк.

Помимо средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), современных образцов вооружений пехоты, систем ПВО малого радиуса действия, российские военные эффективно применяют атнидроновые сетки и металлические решетки для защиты техники от беспилотников, отмечает издание.

В мае чиновник НАТО Бас Ньювенхаузе выразил мнение, что системы РЭБ Североатлантического альянса менее эффективны по сравнению с российскими разработками.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 20.08.2025
РФ и Индия довели долю расчетов в нацвалютах до более 90%
0
5
17:12 20.08.2025
Мерц едва не сорвал встречу лидеров ЕС с Трампом — NYT
0
106
17:00 20.08.2025
Операция по захвату Газы продолжится в 2026 году, на март запланирована мобилизация — Ynet
0
127
16:32 20.08.2025
В Швеции зарегистрировано рекордное число безработных с высшим образованием
0
170
16:12 20.08.2025
Здание Дербентского коньячного комбината горит в Дагестане
0
182
16:00 20.08.2025
Декларацию об освобождении 368 политзаключенных на Украине отправят Путину и Трампу
0
228
15:32 20.08.2025
Путин и Эрдоган обсудили развитие торгово-инвестиционных связей РФ и Турции
0
227
15:12 20.08.2025
С 1 сентября Соцфонд начнет выплачивать студенткам пособие по беременности и родам
0
219
15:00 20.08.2025
Уганда заключила соглашение с США о приеме депортированных мигрантов
0
254
14:32 20.08.2025
Потери ВСУ за сутки составили порядка 1,3 тыс. военнослужащих в зоне СВО
0
290

Возврат к списку