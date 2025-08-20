У России самые мощные системы борьбы с БПЛА в мире — британский эксперт
11:32 20.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы России обладают самыми эффективными в мире средствами противодействия БПЛА. Такое мнение выразил эксперт лондонского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны (Royal United Services Institute, RUSI) Джастин Бронк.
«В большинстве случаев лишь малая часть из огромного количества дронов, запускаемых украинскими войсками, достигает своих целей, и еще меньшая часть наносит серьезный ущерб», — приводит его слова американский еженедельник Defense News. «Российские войска в настоящее время располагают самыми мощными» средствами противодействия беспилотным системам в мире, заключил Бронк.
Помимо средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), современных образцов вооружений пехоты, систем ПВО малого радиуса действия, российские военные эффективно применяют атнидроновые сетки и металлические решетки для защиты техники от беспилотников, отмечает издание.
В мае чиновник НАТО Бас Ньювенхаузе выразил мнение, что системы РЭБ Североатлантического альянса менее эффективны по сравнению с российскими разработками.
