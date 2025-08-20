65% немцев поддерживают запрет на поставки оружия Израилю — опрос
11:20 20.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 60% жителей Германии поддерживают частичный запрет на экспорт оружия Израилю. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом изучения общественного мнения YouGov по заказу агентства DPA.
По его данным, 65% немцев считают верным решение канцлера ФРГ Фридриха Мерца о приостановке выдачи разрешений на поставки Израилю вооружений, которые могут быть применены в секторе Газа. Лишь 19% опрошенных придерживаются противоположного мнения. Еще 16% затруднились ответить на поставленный вопрос. Больше всего тех, кто поддержал решение Мерца, среди сторонников партии «Зеленые», Левой партии, СДПГ и блока ХДС/ХСС.
