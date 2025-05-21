Рубио подтвердил отказ США участвовать в мероприятиях G20, проводимых в этом году ЮАР
21:00 20.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты не будут участвовать в предстоящих форумах Группы двадцати (G20) в ЮАР ни на уровне руководителей внешнеполитических ведомств, ни на уровне глав государств и правительств. Это подтвердил госсекретарь США, временно исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.
«Мы решили не принимать участие в [саммите] G20 в этом году, принимаемом Южной Африкой, ни на уровне министра иностранных дел, ни на уровне президента», — сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.
По словам Рубио, это решение отражает как противоречия между Вашингтоном и Преторией, так и несогласие американской стороны с подходом ЮАР к формированию повестки дня G20. Составленная Южной Африкой повестка «не отражает приоритеты нынешней администрации» США, заявил шеф американской дипломатии.
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