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Более чем на 25% сокатилось число деловых поездок из ЕС в США

09:25 21.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество бронирований деловых поездок из Европы в США сократилось в апреле на 26% по сравнению с тем же периодом прошлого года, что свидетельствует о падении доверия к Соединенным Штатам на фоне тарифной политики президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на данные лондонской компании HotelHub.

По словам представителя платформы Пола Рэймонда, «с момента прихода к власти в США новой администрации и тем более после объявления Вашингтоном тарифов» возникло много проблем в традиционном партнерстве с США. Масштабные пошлины, введенные администрацией Трампа, «похоже, вызвали у компаний желание искать альтернативные рынки для обеспечения большей стабильности», добавил эксперт.



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