Путин посетил Курскую область

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин посетил Курскую область. Мероприятие состоялось накануне, его кадры в среду распространила пресс-служба Кремля.



Глава государства встретился с волонтерами в гуманитарном штабе в Курской области. Во встрече также принимали участие врио губернатора региона Александр Хинштейн и первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко.



Это первая поездка главы государства сюда с момента полного освобождения региона от ВСУ — о завершении операции объявили 26 апреля.



