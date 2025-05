Отказ США вводить санкции против РФ указывает на раскол в НАТО - NYT

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отказ президента США Дональда Трампа вслед за ЕС вводить против РФ новые санкции свидетельствует о расколе в НАТО. С такой оценкой во вторник выступила газета The New York Times (NYT).



По сведениям источников издания, Трамп после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил главам стран ЕС и Владимиру Зеленскому, что Россия и Украина должны сами найти способ решения конфликта и что Вашингтон в ближайшее время не намерен присоединяться к новым санкциям против РФ. Такой подход указывает на возникновение раскола в Североатлантическом альянсе, полагает газета и отмечает, что разногласия между США и ЕС, вероятно, усилятся к июньскому саммиту НАТО, который состоится в Гааге.



Трамп регулярно угрожает как союзникам, так и противникам США санкциями и пошлинами, напоминает The New York Times, однако на этот раз изменил свою позицию. Как сообщил газете неназванный чиновник Белого дома, новые антироссийские рестрикции могли бы помешать в том числе американскому бизнесу, Трамп же хочет избежать этого.