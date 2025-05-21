По законам шариата во Франции живут целые кварталы практически живут - эксперт
12:30 21.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Во Франции целые кварталы практически живут по законам шариата, то есть там женщин отговаривают выходить на улицу, хотя это не жесткое правило, и они носят хиджаб», — сказала Бержо-Баклер в эфире телеканала CNEWS.
Эксперт добавила, что эти районы подчиняются требованиям халяль, причем не только в питании, но и во всех аспектах жизни. По ее словам, там действует неофициальная полиция, которая следит за тем, чтобы поведение местных жителей соответствовало мусульманским законам.
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