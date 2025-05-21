Для школьников создадут линейку словарей к единому учебнику по русскому языку
14:20 21.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Ведется работа по поручению президента по созданию государственной линейки учебников по русскому языку. К учебникам предполагается разработать линейку учебных словарей, государственных учебных словарей для начальной, средней и старшей школы. Все эти словари будут готовиться в соответствии с большими словарями государственного языка, но будут адаптированы и ориентированы именно на детей, на формирование словарной культуры, на формирование культуры поиска информации, на развитие словарного запаса, что является чрезвычайно важным для всего образования в целом и для нашей страны», — сказал он на презентации утвержденного списка нормативных словарей, справочников и грамматик, фиксирующих нормы современного русского литературного языка.
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