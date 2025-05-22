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Мошенники для обмана используют психологический приемы – МВД РФ

15:50 21.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мошенники используют психологические уловки и предлагают переводить людям средства на криптовалютный, декларационный, резервный, транспортировочный и секретный счета, вместо якобы безопасного, чтобы усыпить их бдительность. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Синонимы к слову „безопасный“. Злоумышленники используют психологические уловки, чтобы заставить гражданина поверить в необходимость перевода денег на „безопасный счет“. Пожалуй, после такого количества использований преступниками изменился даже первоначальный смысл этого словосочетания. Поэтому злоумышленники придумали десятки синонимов, призванных усыпить бдительность», — сказали в управлении.

В МВД привели примеры некоторых из них. «Криптовалютный. „Ваши средства будут защищены благодаря технологии блокчейн!“. Декларационный. „Счет необходим для учета ваших средств перед проведением обыска“, — пояснили в ведомстве.

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