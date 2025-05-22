Рубио: Безответственно, когда две крупнейшие ядерные державы на планете не общаются друг с другом
18:28 21.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты должны вести переговоры с Россией с целью предотвращения просчетов и конфликтов, но дружественные двусторонние отношения наладятся, если изменятся условия. Об этом заявил госсекретарь США, временно исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.
Его спросили, правда ли, что каждый госсекретарь помнит о том, что мир никогда не заключается с друзьями, а, скорее, с врагами. «Это одна из причин, по которой, невзирая на Украину, между Соединенными Штатами и Москвой должен быть определенный уровень контактов. Откровенно говоря, это безответственно, когда две крупнейшие ядерные державы на планете не общаются друг с другом, что и происходило в течение трех лет [правления администрации 46-го президента США Джо Байдена]. Это не означает, что мы будем союзниками или друзьями, если условия не изменятся, но мы должны по крайней мере иметь возможность общаться с ними, чтобы предотвратить просчеты и войну», — сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.
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