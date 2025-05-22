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НОВОСТИ

Пашинян заявил, что оценивает динамику отношений с РФ позитивно

19:00 21.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в Ереване заявил, что в нынешнем году положительно оценивает отношения с Москвой.

«В этом году я позитивно оцениваю динамику наших отношений. Динамичный диалог происходит между мной и [президентом РФ] Владимиром Владимировичем [Путиным], вице-премьеры наши очень тесно работают в рамках Евразийского экономического союза и по вопросам двусторонних отношений», — подчеркнул глава правительства.

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