Над Калужской областью ночью были сбиты девять БПЛА
09:15 22.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Силами ПВО с 00:00 до 05:00 [мск] 22 мая на территории региона были уничтожены девять БПЛА. Они были уничтожены на территориях Жиздринского, Думиничского, Перемышльского, Малоярославецкого и Боровского районов», — написал он.
По словам губернатора, на местах работают оперативные группы. «По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — добавил губернатор.
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