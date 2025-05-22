Над Калужской областью ночью были сбиты девять БПЛА

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны сбили девять украинских беспилотников над Калужской областью. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Владислав Шапша.



«Силами ПВО с 00:00 до 05:00 [мск] 22 мая на территории региона были уничтожены девять БПЛА. Они были уничтожены на территориях Жиздринского, Думиничского, Перемышльского, Малоярославецкого и Боровского районов», — написал он.



По словам губернатора, на местах работают оперативные группы. «По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — добавил губернатор.





