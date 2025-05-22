В аэропорту Жуковский введены временные ограничения - Росавиация

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Временные ограничения введены сегодня на работу московского аэропорта Жуковский, сообщила Росавиация.



«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропорту Жуковский», — говорится в сообщении.



В настоящее время ограничения продолжают действовать в аэропортах Тамбова и Калуги. Третий раз за день приостановлена работа аэропорта Домодедово.



