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НОВОСТИ

В аэропорту Жуковский введены временные ограничения - Росавиация

11:20 22.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Временные ограничения введены сегодня на работу московского аэропорта Жуковский, сообщила Росавиация.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены также в аэропорту Жуковский», — говорится в сообщении.

В настоящее время ограничения продолжают действовать в аэропортах Тамбова и Калуги. Третий раз за день приостановлена работа аэропорта Домодедово.

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