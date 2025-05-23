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Совет ЕС поведет слушание о лишение Венгрии права голоса

09:20 23.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет ЕС проведет 27 мая слушание по вопросу о лишении Венгрии права голоса в сообществе в соответствии со статьей 7 Договора о Европейском союзе. Повестка дня этого органа опубликована на его сайте.

«Министры проведут восьмое слушание по Венгрии в рамках процедуры, предусмотренной статьей 7 и инициированной Европарламентом», — указано в программе.

Статья 7 Договора о Евросоюзе предполагает возможность приостановки отдельных прав государств сообщества, в том числе права голоса представителя страны в Совете ЕС, в связи с действиями, идущими вразрез с общими ценностями.

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