Совет ЕС поведет слушание о лишение Венгрии права голоса

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет ЕС проведет 27 мая слушание по вопросу о лишении Венгрии права голоса в сообществе в соответствии со статьей 7 Договора о Европейском союзе. Повестка дня этого органа опубликована на его сайте.



«Министры проведут восьмое слушание по Венгрии в рамках процедуры, предусмотренной статьей 7 и инициированной Европарламентом», — указано в программе.



Статья 7 Договора о Евросоюзе предполагает возможность приостановки отдельных прав государств сообщества, в том числе права голоса представителя страны в Совете ЕС, в связи с действиями, идущими вразрез с общими ценностями.



