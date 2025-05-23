Стремление ЕС к вооружению самоубийство - депутат Европарламента

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз ставит собственную безопасность под угрозу, стремясь вооружиться против России. Такое мнение выразил Гаральд Вилимски, возглавляющий фракцию оппозиционной Австрийской партии свободы в Европарламенте.



«Гонка вооружений с Россией — это самоубийственная миссия с точки зрения политики безопасности», — отметил политик, его слова приводит пресс-служба партии.



Он напомнил, что еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс ранее призвал нарастить оборонное производство в Европе. «Еврокомиссия, кажется, не вынесла никаких уроков из войн и конфликтов последнего десятилетия. Нынешний призыв к мобилизации против России — это самое опасное требование ЕС за долгое время», — считает депутат. По его мнению, такая политика противоречит основополагающим ценностям объединения.







