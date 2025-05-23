24–25 мая определят победителей Кубка мэра Москвы по стендовой стрельбе

17:16

Финал Кубка мэра Москвы по стендовой стрельбе пройдет 24–25 мая на площадке спортинг-клуба «Румянцево». В нынешнем году в финале будут участвовать 258 спортсменов, как юниоры, так и профессионалы.

Пока спортсмены будут соревноваться, гости смогут принять участие в творческих активностях, например, заняться росписью экосумок, созданием фоторамок. Детям подготовили мастер-классы и игры. Любители активного отдыха смогут обучиться слэклайну (хождению по натянутой стропе-канату, заняться метанием топора, стрельбой из лука и пневматического ружья, поучаствовать в лазертаге и забивании гвоздей на скорость.

Тематические инсталляции и активности напомнят гостям о 80-летии Победы в Великой Отечественной войне. На фестивале будет выступать военный оркестр.