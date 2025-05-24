Работа над меморандумом по урегулированию на Украине – в завершающей стадии - Косачев

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в ближайшие дни передаст Киеву свои наработки в рамках меморандума по урегулированию конфликта на Украине, работа над документом находится на завершающей стадии. Об этом в комментарии телеканалу «Звезда» сообщил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

«Работа над этим меморандумом ведется, во-первых, она в завершающей стадии. Во-вторых, я ожидаю того, что соответствующие российские наработки будут переданы противоположной стороне в ближайшие дни, такая информация есть у меня», — сказал он.

«Но, с моей точки зрения, вряд ли они будут на этом этапе будут становиться предметом публичности. Все-таки это переговорный процесс, причем очень сложный, очень деликатный во многих отношениях», — подчеркнул зампред Совфеда.