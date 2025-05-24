Работа над меморандумом по урегулированию на Украине – в завершающей стадии - Косачев
15:30 24.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия в ближайшие дни передаст Киеву свои наработки в рамках меморандума по урегулированию конфликта на Украине, работа над документом находится на завершающей стадии. Об этом в комментарии телеканалу «Звезда» сообщил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
«Работа над этим меморандумом ведется, во-первых, она в завершающей стадии. Во-вторых, я ожидаю того, что соответствующие российские наработки будут переданы противоположной стороне в ближайшие дни, такая информация есть у меня», — сказал он.
«Но, с моей точки зрения, вряд ли они будут на этом этапе будут становиться предметом публичности. Все-таки это переговорный процесс, причем очень сложный, очень деликатный во многих отношениях», — подчеркнул зампред Совфеда.
НОВОСТИ
- 14:22 24.05.2025
- В Ингушетии археологи сделали открытие, которое может перевернуть представления об истории региона
- 13:45 24.05.2025
- Еще 307 российских военных возвращены по стамбульским договоренностям – МО РФ
- 13:18 24.05.2025
- На будущей неделе Россию посетит глава МИД Турции
- 11:40 24.05.2025
- Альтернативы американскому ядерному зонтику для Европы сейчас нет - Писториус
- 09:20 24.05.2025
- Трамп пытается склонить ЕС к совместному экономическому давлению на Китай - WSJ
- 09:10 24.05.2025
- Трамп и Рубио реформой СНБ США «потрошат глубинное государство» - СМИ
- 09:00 24.05.2025
- В выходные воздух в Москве может прогреться до +28С, осадков не ожидается - синоптики
- 23:37 23.05.2025
- Европейские чиновники и Киев ведут мир к войне - Володин
- 22:12 23.05.2025
- Трамп: Мы не стремимся заключить соглашение с ЕС. Мы просто вводим пошлины в 50%
- 20:33 23.05.2025
- Генерал Алаудинов: Есть такие пленные, которые сидят уже и третий год...
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать