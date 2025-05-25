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В воскресенье, 25 мая, воздух в Москве может прогреться до +29С - синоптики

09:39 25.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Небольшая облачность и температура до плюс 29 градусов прогнозируются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра. В ночь на понедельник температура может опуститься до плюс 12 градусов.

Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

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