В воскресенье, 25 мая, воздух в Москве может прогреться до +29С - синоптики
09:39 25.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.
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