В воскресенье, 25 мая, воздух в Москве может прогреться до +29С - синоптики

09:39 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Небольшая облачность и температура до плюс 29 градусов прогнозируются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра. В ночь на понедельник температура может опуститься до плюс 12 градусов.

Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.