Турпоток по России в 2025 году достигнет 96 млн человек — замглавы МЭР

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Туристический поток по России в 2025 году увеличится по сравнению с предыдущим годом и, по прогнозу, достигнет 96 млн человек. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

«Мы ожидаем, что он вырастет. Я думаю, что не меньше 96 млн человек», — сказал замминистра.