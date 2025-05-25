Ватикан точно не станет местом встречи делегаций РФ и Украины по ряду причин – источник ТАСС

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стамбул является наиболее вероятной площадкой для второго раунда прямых переговоров России и Украины на текущий момент. Об этом сообщил источник ТАСС.

«Ватикан точно не станет местом встречи по ряду причин, в том числе логистических. Самый вероятный вариант на текущий момент — Стамбул. О деталях должно быть скоро объявлено», — указал собеседник агентства.