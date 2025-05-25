В Сирии могут появиться турецкие военные базы - СМИ
12:30 25.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция планирует создать на территории соседней Сирии военные базы для противодействия террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщила со ссылкой на источники в силах безопасности газета Türkiye.
По ее утверждению, речь идет о совместной базе сухопутных сил и ВВС, а также базе ВМС. Турция в новых условиях будет оказывать необходимую помощь для обеспечения безопасности и стабильности в Сирии, пишет издание.
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