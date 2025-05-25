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Отмена беспошлинного ввоза в ЕС сельхозпродукции с Украины будет стоить Киеву 3,5 млрд евро – депутат Рвды

17:50 25.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина потеряет 3,5 млрд евро, если Европейский союз в начале июня отменит разрешение на беспошлинный ввоз украинской сельскохозяйственной продукции. Об этом заявил депутат, экс-спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

«В ночь с 5 на 6 [июня] у нас с вами заканчивается экономический безвиз. <…> Так вот, когда отменят этот безвиз, <…> то украинский бюджет потеряет 3,5 млрд евро», — сказал он в интервью украинскому YouTube-каналу Politeka Online.

Разумков добавил, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ведет переговоры о продлении режима беспошлинного ввоза. В случае если это не удастся, то, по мнению депутата, премьер должен покинуть свой пост.

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