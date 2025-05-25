Более 50 украинских БПЛА было уничтожено над регионами РФ за 7 часов – МО РФ

21:26 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за семь часов уничтожили над регионами России 51 украинский БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

«25 мая с 13:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 21 БПЛА — над территорией Курской области, 12 БПЛА — над территорией Орловской области, 11 БПЛА — над территорией Тульской области, 6 БПЛА — над территорией Московского региона и 1 — над территорией Калужской области», — сказали в Минобороны.