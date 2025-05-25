0
0
0
НОВОСТИ

Более 50 украинских БПЛА было уничтожено над регионами РФ за 7 часов – МО РФ

21:26 25.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за семь часов уничтожили над регионами России 51 украинский БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

«25 мая с 13:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен 51 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 21 БПЛА — над территорией Курской области, 12 БПЛА — над территорией Орловской области, 11 БПЛА — над территорией Тульской области, 6 БПЛА — над территорией Московского региона и 1 — над территорией Калужской области», — сказали в Минобороны.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:10 25.05.2025
С одного из телескопов LASCO ученые получили отчасти загадочный снимок
0
321
17:50 25.05.2025
Отмена беспошлинного ввоза в ЕС сельхозпродукции с Украины будет стоить Киеву 3,5 млрд евро – депутат Рвды
0
342
14:50 25.05.2025
Договоренность с Украиной в Стамбуле по обмену пленными выполнена полностью – МО РФ
0
510
13:53 25.05.2025
На территорию посольства РФ в Швеции с дрона сброшена стеклянная банка с краской
0
495
12:30 25.05.2025
В Сирии могут появиться турецкие военные базы - СМИ
0
637
12:00 25.05.2025
Ватикан точно не станет местом встречи делегаций РФ и Украины по ряду причин – источник ТАСС
0
676
11:15 25.05.2025
Трамп хочет знать имена и названия государств студентов-иностранцев Гарварда
0
660
09:39 25.05.2025
В воскресенье, 25 мая, воздух в Москве может прогреться до +29С - синоптики
0
584
09:30 25.05.2025
За прошедшую ночь над регионами РФ было сбито более сотни украинских дронов – МО РФ
0
662
19:46 24.05.2025
Европа хочет покупать у США оружие, чтобы потом отправлять его Киеву - СМИ
0
1390

Возврат к списку