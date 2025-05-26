США не отвечает на просьбы Украина о поставке ЗРК Patriot - СМИ
09:35 26.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отмечается, что Украина готова заплатить США сколько угодно за зенитно-ракетный комплекс Patriot. Однако Вашингтон не отвечает на просьбы Киева.
Кроме того, украинской системе ПВО становится труднее справляться с российскими БПЛА, утверждает The Economist. Как подчеркивает журнал, если прекращение огня не будет достигнуто на переговорах РФ и Украины, то подразделениям ПВО Украины придется сократить количество ракет-перехватчиков.
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