США не отвечает на просьбы Украина о поставке ЗРК Patriot - СМИ

09:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина являлась приоритетом для США при администрации бывшего американского президента Джо Байдена, а сейчас Киев стал одним из немногих потенциальных покупателей, которые борются за получение вооружений. Такое утверждение приводится в статье британского журнала The Economist.



Отмечается, что Украина готова заплатить США сколько угодно за зенитно-ракетный комплекс Patriot. Однако Вашингтон не отвечает на просьбы Киева.



Кроме того, украинской системе ПВО становится труднее справляться с российскими БПЛА, утверждает The Economist. Как подчеркивает журнал, если прекращение огня не будет достигнуто на переговорах РФ и Украины, то подразделениям ПВО Украины придется сократить количество ракет-перехватчиков.





