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НОВОСТИ

Более 70% французов не доверяют Макрону - опрос

10:35 26.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Как минимум 81% граждан Франции считают борьбу с радикальным исламизмом приоритетной задачей для государства, при этом 71% респондентов не доверяют президенту Эмманюэлю Макрону в этом вопросе. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, который проводился социологической службой CSA для газеты Le Journal du Dimanche (JDD), телеканала CNews и радио Europe 1.

Порядка 19% французов не считают, что данная проблема должна быть национальным приоритетом. Как пишет JDD, общество требует решительных действий, но не видит лидера, способного их возглавить. В стране нарастает ощущение одиночества перед лицом проблемы, которую официальные структуры больше обсуждают, чем решают, указывает газета. В условиях, когда растет недоверие и углубляется ощущение оторванности власти от народа, страна нуждается в руководителе, способном брать на себя ответственность, отмечает издание. В опросе, который проводился 22–23 мая, приняли участие более 1 тыс. граждан Франции старше 18 лет.

Ранее газета Le Figaro со ссылкой на доклад спецслужб Франции сообщила о распространении в Европе сети «Братьев-мусульман» (признана террористической и запрещена в РФ). По данным французской разведки, связанные с этим движением мусульманские организации стремятся закрепиться в Европе и влиять на европейские институты. 21 мая Макрон после заседания Совета безопасности потребовал от правительства внести предложения по борьбе с сетями этого исламистского движения в стране.


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