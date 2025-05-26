Более 70% французов не доверяют Макрону - опрос
10:35 26.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 19% французов не считают, что данная проблема должна быть национальным приоритетом. Как пишет JDD, общество требует решительных действий, но не видит лидера, способного их возглавить. В стране нарастает ощущение одиночества перед лицом проблемы, которую официальные структуры больше обсуждают, чем решают, указывает газета. В условиях, когда растет недоверие и углубляется ощущение оторванности власти от народа, страна нуждается в руководителе, способном брать на себя ответственность, отмечает издание. В опросе, который проводился 22–23 мая, приняли участие более 1 тыс. граждан Франции старше 18 лет.
Ранее газета Le Figaro со ссылкой на доклад спецслужб Франции сообщила о распространении в Европе сети «Братьев-мусульман» (признана террористической и запрещена в РФ). По данным французской разведки, связанные с этим движением мусульманские организации стремятся закрепиться в Европе и влиять на европейские институты. 21 мая Макрон после заседания Совета безопасности потребовал от правительства внести предложения по борьбе с сетями этого исламистского движения в стране.
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