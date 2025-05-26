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В Швейцарии более 32 тыс. украинцев лишились статуса беженцев

13:20 26.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 32 тыс. украинцев в Швейцарии с 2022 года лишились защитного статуса S, дававшего им право на пребывание в конфедерации и получение помощи от государства. Об этом говорится в сообщении Государственного секретариата по миграции Швейцарии в соцсети Х.

«68 609 человек с активным статусом S <…>. 32 616 человек лишились статуса S», — отмечается в тексте с актуальной статистикой по украинским беженцам в Швейцарии.

В январе газета SonntagsZeitung сообщила, что швейцарские власти ужесточили доступ и отклоняют все больше ходатайств о предоставлении защитного статуса S для беженцев с Украины. По ее сведениям, если в 2022 году местные власти одобрили порядка 99% запросов на предоставление подобного статуса, а в 2023 году — почти 95%, то в настоящее время доля положительных решений по данным заявкам составляет только 87%. Отмечается, что процедура подачи заявлений на получение этого статуса осложнилась и вместо 15-20 дней занимает теперь 80 дней.

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