В Швейцарии более 32 тыс. украинцев лишились статуса беженцев
13:20 26.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«68 609 человек с активным статусом S <…>. 32 616 человек лишились статуса S», — отмечается в тексте с актуальной статистикой по украинским беженцам в Швейцарии.
В январе газета SonntagsZeitung сообщила, что швейцарские власти ужесточили доступ и отклоняют все больше ходатайств о предоставлении защитного статуса S для беженцев с Украины. По ее сведениям, если в 2022 году местные власти одобрили порядка 99% запросов на предоставление подобного статуса, а в 2023 году — почти 95%, то в настоящее время доля положительных решений по данным заявкам составляет только 87%. Отмечается, что процедура подачи заявлений на получение этого статуса осложнилась и вместо 15-20 дней занимает теперь 80 дней.
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