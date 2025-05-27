Впервые за 1,5 года стоимость десятка яиц в РФ упала ниже 100 руб.

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средняя стоимость десятка куриных яиц в российской рознице упала ниже 100 руб. впервые за 1,5 года, рассказали ТАСС в ассоциации «Руспродсоюз».



«Средние розничные цены на яйца упали ниже 100 руб. за десяток и составили 98,3 руб. Стоимость десятка яиц в рознице упала впервые за 1,5 года», — говорится в сообщении.



В последний раз яйца стоили ниже 100 руб. за десяток в ноябре 2023 года.



В ассоциации также рассказали, что на протяжение всего 2025 года цены на яйца снижаются. «Обеспечить стабильность цены помогло партнерское заключение долгосрочных контрактов по ценам, гарантирующим производителям доходность производства, — добавили в „Руспродсоюзе“.





