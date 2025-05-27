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НОВОСТИ

Впервые за 1,5 года стоимость десятка яиц в РФ упала ниже 100 руб.

10:20 27.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средняя стоимость десятка куриных яиц в российской рознице упала ниже 100 руб. впервые за 1,5 года, рассказали ТАСС в ассоциации «Руспродсоюз».

«Средние розничные цены на яйца упали ниже 100 руб. за десяток и составили 98,3 руб. Стоимость десятка яиц в рознице упала впервые за 1,5 года», — говорится в сообщении.

В последний раз яйца стоили ниже 100 руб. за десяток в ноябре 2023 года.

В ассоциации также рассказали, что на протяжение всего 2025 года цены на яйца снижаются. «Обеспечить стабильность цены помогло партнерское заключение долгосрочных контрактов по ценам, гарантирующим производителям доходность производства, — добавили в „Руспродсоюзе“.


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