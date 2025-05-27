В 2025 году урожай зерна в РФ может превысить итоги прошлого года - Минсельхоз
12:35 27.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Пока, несмотря на возвратные заморозки в апреле–мае, ситуация на полях неплохая. У нас, конечно, сейчас начинается ситуация, связанная с засухой. Началось в Краснодарском крае и Ростовской области у нас угнетение растений. Очень надеемся, конечно, на дожди. Дожди нам помогут. Но в целом при хорошей ожидаемой погоде мы должны собрать урожай больше, чем в прошлом году», — сказала она.
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