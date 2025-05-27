В 2025 году урожай зерна в РФ может превысить итоги прошлого года - Минсельхоз

12:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Урожай зерна в России в 2025 году может быть больше, чем по итогам прошедшего года, однако в ряде регионов начинается засуха. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на итоговом заседании коллегии Минсельхоза России.



«Пока, несмотря на возвратные заморозки в апреле–мае, ситуация на полях неплохая. У нас, конечно, сейчас начинается ситуация, связанная с засухой. Началось в Краснодарском крае и Ростовской области у нас угнетение растений. Очень надеемся, конечно, на дожди. Дожди нам помогут. Но в целом при хорошей ожидаемой погоде мы должны собрать урожай больше, чем в прошлом году», — сказала она.





