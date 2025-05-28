К плану по перевооружению Европы хочет присоединиться Канада

09:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канада рассчитывает присоединиться к плану по перевооружению Европы с 1 июля. Об этом заявил во вторник телеканалу СВС премьер-министр страны Марк Карни.



«Мы добились большого прогресса в данном направлении, поэтому к [отмечаемому 1 июля] Дню Канады хотели бы увидеть что-то конкретное», — сказал он, коснувшись соответствующего вопроса.



Ранее во вторник король Великобритании Карл III, открывая сессию канадского парламента нового созыва, сообщил, что Канада будет заниматься переоснащением как своей армии, так и европейских сил, «присоединившись к [плану по] перевооружению Европы». Монарх добавил, что Канада также совместно с европейскими партнерами будет «укреплять свое присутствие на Севере», поскольку Арктика, по его утверждению, «сталкивается с новыми угрозами».





