К плану по перевооружению Европы хочет присоединиться Канада
09:45 28.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы добились большого прогресса в данном направлении, поэтому к [отмечаемому 1 июля] Дню Канады хотели бы увидеть что-то конкретное», — сказал он, коснувшись соответствующего вопроса.
Ранее во вторник король Великобритании Карл III, открывая сессию канадского парламента нового созыва, сообщил, что Канада будет заниматься переоснащением как своей армии, так и европейских сил, «присоединившись к [плану по] перевооружению Европы». Монарх добавил, что Канада также совместно с европейскими партнерами будет «укреплять свое присутствие на Севере», поскольку Арктика, по его утверждению, «сталкивается с новыми угрозами».
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