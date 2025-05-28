Песков отметил, что личная встреча Путин и Зеленкского возможна

14:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Личная встреча президента РФ Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским возможна, но она должна стать итогом переговоров Москвы и Киева по разным направлениям. Это отметил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.



По словам представителя Кремля, «никаких изменений в позиции о принципиальной возможности такой встречи» нет.



«Но такая встреча такая встреча должна быть итогов конкретных договоренностей двух делегаций по разным направлениям», — подчеркнул Песков.





