0
0
0
НОВОСТИ

Песков отметил, что личная встреча Путин и Зеленкского возможна

14:25 28.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Личная встреча президента РФ Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским возможна, но она должна стать итогом переговоров Москвы и Киева по разным направлениям. Это отметил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

По словам представителя Кремля, «никаких изменений в позиции о принципиальной возможности такой встречи» нет.

«Но такая встреча такая встреча должна быть итогов конкретных договоренностей двух делегаций по разным направлениям», — подчеркнул Песков.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:20 28.05.2025
США проигрывают Китаю в сфере высоких технологий - СМИ
0
21
13:53 28.05.2025
Более 140 тысяч россиян зарегистрировались на СберПрайм Зеленый марафон
0
97
13:31 28.05.2025
Российские предприниматели получили 100 миллионов рублей от Сбера на развитие бизнеса
0
128
12:55 28.05.2025
Работа над российским проектом меморандума по Украине завершается, содержимое раскрываться не будет - Песков
0
201
11:40 28.05.2025
За последние 300 лет. Западная Европа была источником всех крупных конфликтов - Нарышкин
0
296
11:20 28.05.2025
ЕС планирует сократить потребление воды к 2030 году на 10%
0
267
11:10 28.05.2025
Во встрече по безопасности в Москве участвуют представители США
0
298
10:50 28.05.2025
Бороться с переписыванием истории важно оейчас особенно - Путин
0
297
10:40 28.05.2025
На поддержку Курской и Белгородской областей выделено около 500 млн рублей
0
276
09:45 28.05.2025
К плану по перевооружению Европы хочет присоединиться Канада
0
413

Возврат к списку