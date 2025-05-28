Песков отметил, что личная встреча Путин и Зеленкского возможна
14:25 28.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По словам представителя Кремля, «никаких изменений в позиции о принципиальной возможности такой встречи» нет.
«Но такая встреча такая встреча должна быть итогов конкретных договоренностей двух делегаций по разным направлениям», — подчеркнул Песков.
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