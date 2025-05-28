Для переговоров РФ и Украины Запад пытается навязать свои площадки - Песков

14:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все более частые сообщения в прессе о возможных прямых переговорах России и Украины на Западе — в Ватикане или Швейцарии — обусловлены желанием навязать эти площадки. Таким образом прокомментировал «Известиям» публикации в западных СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



По его словам, навязывание западных площадок через прессу связано собственно «с желанием навязать западные площадки».



В средствах массовой информации Запада идут спекуляции относительно площадки будущих переговоров РФ и Украины на разном уровне. Заявление нового Папы Римского Льва XIV о необходимости вести диалог, «глядя в глаза», было интерпретировано как готовность Ватикана предоставить место для переговоров. О Швейцарии как «нейтральной стране» и одной из предпочтительных площадок заявил Владимир Зеленский.





