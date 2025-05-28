0
0
162
НОВОСТИ

Для переговоров РФ и Украины Запад пытается навязать свои площадки - Песков

14:40 28.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все более частые сообщения в прессе о возможных прямых переговорах России и Украины на Западе — в Ватикане или Швейцарии — обусловлены желанием навязать эти площадки. Таким образом прокомментировал «Известиям» публикации в западных СМИ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, навязывание западных площадок через прессу связано собственно «с желанием навязать западные площадки».

В средствах массовой информации Запада идут спекуляции относительно площадки будущих переговоров РФ и Украины на разном уровне. Заявление нового Папы Римского Льва XIV о необходимости вести диалог, «глядя в глаза», было интерпретировано как готовность Ватикана предоставить место для переговоров. О Швейцарии как «нейтральной стране» и одной из предпочтительных площадок заявил Владимир Зеленский.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:40 28.05.2025
Канцлер ФРГ: Мы продолжим и расширим нашу военную поддержку Украины
0
75
15:30 28.05.2025
Мерц: Мы сделаем все, чтобы «Северный поток — 2» никогда не мог быть запущен
0
85
15:15 28.05.2025
Долговая нагрузка на население на макроуровне на начало апреля снизилась до 10,2% - ЦБ РФ
0
85
14:46 28.05.2025
Более 28 тысяч детей в Москве учатся в кадетских классах — Собянин
0
168
14:38 28.05.2025
Фестивали, мультфильмы и мастер-классы: как пройдет День защиты детей на ВДНХ
0
161
14:25 28.05.2025
Песков отметил, что личная встреча Путин и Зеленкского возможна
0
190
14:20 28.05.2025
США проигрывают Китаю в сфере высоких технологий - СМИ
0
211
13:53 28.05.2025
Более 140 тысяч россиян зарегистрировались на СберПрайм Зеленый марафон
0
209
13:31 28.05.2025
Российские предприниматели получили 100 миллионов рублей от Сбера на развитие бизнеса
0
223
12:55 28.05.2025
Работа над российским проектом меморандума по Украине завершается, содержимое раскрываться не будет - Песков
0
299

Возврат к списку