Долговая нагрузка на население на макроуровне на начало апреля снизилась до 10,2% - ЦБ РФ
15:15 28.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Долговая нагрузка населения на начало апреля снизилась до 10,2% с 11,3% годом ранее на фоне снижения расходов на обслуживание кредитов наличными и ипотеки, следует из Обзора финансовой стабильности Банка России.
«На фоне замедления розничного кредитования и благодаря опережающему росту доходов граждан долговая нагрузка населения на макроуровне (доля доходов, которые граждане тратят на обслуживание своих кредитов) снизилась, до 10,2% на 01.04.2025 (11,3% на 01.04.2024). Снижение обусловлено в первую очередь сокращением расходов на обслуживание кредитов наличными (-1,3 п. п. за год) и ипотечных кредитов (-0,2 п. п. за год)», — указывает ЦБ.
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