Из-за вмешательства Запада и его спецслужб в Сербии возникли сложности - Вулин

10:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проблемы в Сербии связаны со вмешательством в ситуацию со стороны Запада и его спецслужб, но Сербия и Россия были и будут странами-победителями. Об этом заявил бывший вице-премьер Сербии, сенатор Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Александар Вулин на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.



«Ситуация в Сербии действительно сложная, и сложная прежде всего из-за вмешательства западных государств и специальных служб в ежедневную жизнь Сербии», — сказал Вулин.



Он отметил, что для Сербии было «большим удовольствием и честью присутствовать на торжествах в Москве в честь 80-летия Победы над фашизмом».





