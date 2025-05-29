Из-за вмешательства Запада и его спецслужб в Сербии возникли сложности - Вулин
10:35 29.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Ситуация в Сербии действительно сложная, и сложная прежде всего из-за вмешательства западных государств и специальных служб в ежедневную жизнь Сербии», — сказал Вулин.
Он отметил, что для Сербии было «большим удовольствием и честью присутствовать на торжествах в Москве в честь 80-летия Победы над фашизмом».
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