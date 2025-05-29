0
0
166
НОВОСТИ

Из-за вмешательства Запада и его спецслужб в Сербии возникли сложности - Вулин

10:35 29.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проблемы в Сербии связаны со вмешательством в ситуацию со стороны Запада и его спецслужб, но Сербия и Россия были и будут странами-победителями. Об этом заявил бывший вице-премьер Сербии, сенатор Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Александар Вулин на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.

«Ситуация в Сербии действительно сложная, и сложная прежде всего из-за вмешательства западных государств и специальных служб в ежедневную жизнь Сербии», — сказал Вулин.

Он отметил, что для Сербии было «большим удовольствием и честью присутствовать на торжествах в Москве в честь 80-летия Победы над фашизмом».


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:50 29.05.2025
Санду борется с оппонентами используя прокуратуру - экс-премьер
0
10
10:20 29.05.2025
Проводить ЕГЭ в аудиториях с круглыми столами запрещено Рособрнадзором
0
190
09:30 29.05.2025
Усиление радикального ислама стране беспокоит 80% французов - СМИ
0
254
09:25 29.05.2025
Важные решения не могут принимать несколько стран, Совбезу ООН нужна реформа - Токаев
0
291
22:15 28.05.2025
Китай отправил космический аппарат к астероиду Камоалева
0
695
20:00 28.05.2025
Европа отменяет экономические санкции против Сирии
0
732
19:30 28.05.2025
Россия готова представить Украине свой меморандум урегулирования в Стамбуле 2-го июня - Лавров
0
808
18:50 28.05.2025
К концу года в Белоруссии будет размещен ракетный комплекс «Орешник»
0
798
17:56 28.05.2025
Сбер: Единые стандарты работы с персональными данными нужны для всех отраслей, а не только для банков
0
820
17:20 28.05.2025
ФРГ профинансирует производство дальнобойного оружия на Украине - договор
0
822

Возврат к списку