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В Москве предотвращен теракт, спецслужбы нашли в одном из парков взрывное устройство - СКР

16:40 30.05.2025 Источник: Интерфакс

В Москве задержан местный житель, планировавший привести в действие взрывное устройство в месте массового скопления людей, фигурант арестован по обвинению в теракте, сообщили в Следственном комитете РФ (СКР).

"Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в публичном оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ)", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу в телеграм-канале СКР.

"В ходе обыска в жилище фигуранта изъят его мобильный телефон, при осмотре которого следствием обнаружены переписки с куратором украинских спецслужб с заданием забрать "схрон" в лесопарке на западе Москвы", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что следователями столичного СК совместно с оперативными сотрудниками правоохранительных органов "проведен осмотр указанного места в лесопарке, где обнаружено и изъято СВУ".

"По наставлению куратора обвиняемый планировал применить его для подрыва в местах массового скопления людей", - заявили в СКР.

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