Мошенники стали использовать новый способ добраться до учетных записей на «Госуслугах» - МВД РФ
09:15 31.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мошенники изменили способы получения незаконного доступа к аккаунтам на «Госуслугах», заставляя людей самих обращаться в «техническую поддержку». Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.
«В 2025 году прослеживается видоизменение как способов получения неправомерного доступа к аккаунтам граждан на портале „Госуслуги“, так и целей, преследуемых злоумышленниками. Злоумышленники чаще заставляют гражданина самому обратиться в „техническую поддержку“, предоставляя при этом поддельный номер», — сказали в ведомстве.
В МВД пояснили, что на электронный почтовый ящик или в мессенджер потенциальной жертве поступает письмо, замаскированное под автоматическое сообщение технической поддержки и содержащее сведения о неправомерном доступе к учетной записи пользователя. Текст письма побуждает гражданина обратиться в техническую поддержку, но при этом указан «фейковый» номер телефона. «Находясь под психологическим воздействием сложившейся ситуации, гражданин звонит на указанные номера и попадает в руки мошенников», — добавили в пресс-центре.
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