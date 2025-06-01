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НОВОСТИ

В Брянской области объявлен трехдневный траур

13:45 01.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Брянской области объявили 2, 3 и 4 июня днями траура после обрушения моста в регионе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале брянский губернатор Александр Богомаз.

«В связи с трагическими событиями в Выгоничском районе 2, 3 и 4 июня 2025 года в Брянской области объявлены днями траура. Учреждения культуры и телерадиокомпании, расположенные на территории Брянской области, в дни траура отменяют все культурно-массовые развлекательные мероприятия и теле- и радиотрансляции развлекательных передач», — написал он.

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