В Брянской области объявлен трехдневный траур
13:45 01.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Брянской области объявили 2, 3 и 4 июня днями траура после обрушения моста в регионе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале брянский губернатор Александр Богомаз.
«В связи с трагическими событиями в Выгоничском районе 2, 3 и 4 июня 2025 года в Брянской области объявлены днями траура. Учреждения культуры и телерадиокомпании, расположенные на территории Брянской области, в дни траура отменяют все культурно-массовые развлекательные мероприятия и теле- и радиотрансляции развлекательных передач», — написал он.
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