В Брянской области объявлен трехдневный траур

13:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Брянской области объявили 2, 3 и 4 июня днями траура после обрушения моста в регионе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале брянский губернатор Александр Богомаз.

«В связи с трагическими событиями в Выгоничском районе 2, 3 и 4 июня 2025 года в Брянской области объявлены днями траура. Учреждения культуры и телерадиокомпании, расположенные на территории Брянской области, в дни траура отменяют все культурно-массовые развлекательные мероприятия и теле- и радиотрансляции развлекательных передач», — написал он.