Зеленский сообщил о том, кто возглавит делегацию Украины на переговорах в Стамбуле 2 июня
15:25 01.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле вновь возглавит министр обороны Украины Рустем Умеров. Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.
«Заслушал доклады министра обороны Украины, министра иностранных дел, Генерального штаба, разведок и Службы безопасности Украины. <…> Определил позиции перед встречей в Стамбуле в понедельник», — написал он.
По словам Зеленского, делегация планирует обсудить ряд вопросов, в том числе вопросы прекращения огня, освобождения пленных. «Нашу делегацию в понедельник возглавит Рустем Умеров», — подытожил Зеленский.
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