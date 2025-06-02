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США приостановили ужесточение санкционного давления на Иран — WSJ

10:00 02.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белый дом распорядился поставить на паузу введение новых санкций в отношении Ирана. Об этом в воскресенье сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, на прошлой неделе пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт направила в Госдепартамент, министерство финансов и Совет национальной безопасности директиву с требованием «поставить на паузу всю деятельность по введению новых санкций в отношении Ирана». В результате кампания президента США Дональда Трампа по оказанию «максимального давления» на исламскую республику фактически застопорилась.

Заместитель Ливитт Анна Келли в своем комментарии для издания не стала прямо опровергать эти сведения, но заявила, что «о каких-либо новых решениях по вопросу санкций объявит либо Белый дом, либо профильные ведомства». Последний раз Вашингтон вводил рестрикции против Тегерана 21 мая, с тех пор Минфин как минимум два раза откладывал объявление новых санкций, указывает газета.

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