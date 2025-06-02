Лукашенко 2–4 июня совершит визит в Китай и встретится с председателем КНР

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2–4 июня совершит визит в Китай и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

По данным агентства, в Пекине сначала в формате «один на один», а затем в неформальной обстановке главы государств, как планируется, обсудят состояние и перспективы развития белорусско-китайских отношений, их максимальное наполнение практическим содержанием за счет реализации совместных проектов и продвижения многосторонних инициатив.

В центре внимания будут также вопросы международного сотрудничества. В программе визита запланированы и другие переговоры и встречи.