Лукашенко 2–4 июня совершит визит в Китай и встретится с председателем КНР
10:32 02.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2–4 июня совершит визит в Китай и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
По данным агентства, в Пекине сначала в формате «один на один», а затем в неформальной обстановке главы государств, как планируется, обсудят состояние и перспективы развития белорусско-китайских отношений, их максимальное наполнение практическим содержанием за счет реализации совместных проектов и продвижения многосторонних инициатив.
В центре внимания будут также вопросы международного сотрудничества. В программе визита запланированы и другие переговоры и встречи.
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