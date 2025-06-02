РФ обсуждала тему детей с Украиной — Мединский

18:03 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегация России обсудила с украинской стороной во время переговоров в Стамбуле ситуацию с возвращением детей семьям. Об этом заявил журналистам глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам второго раунда переговоров с Украиной.

«Прозвучало, что эта тема была у нас центральной. Эта тема звучала», — сказал он.

«За последнее время <…> наш офис уполномоченного по правам ребенка вернул 101 [ребенка], а с украинской стороны вернулось 22 ребенка», — сказал глава делегации.

Владимир Мединский также показал журналистам список из 339 фамилий детей, переданный украинской делегацией.

Он обратил внимание, что ранее Украина заявляла «о 1,5 млн похищенных украинских детей русскими, потом 200 тыс. детей, теперь официальная цифра — 20 тыс. детей».

«Мы все время пытались документально подтвердить. Просили, покажите имена, фамилии, какие это дети, заявления родителей. Списков не было, голые цифры, — подчеркнул Мединский, выступая на пресс-конференции по итогам второго раунда переговоров с Украиной. — Вот мы наконец получили полный список. Как видите, здесь не 1,5 миллиона и не 20 тысяч, а 339 фамилий».

[обновлено 18:12]



Украинская сторона пытается вышибить слезу, поднимая вопрос о якобы похищенных детях. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский журналистам.

«Если вы хотите вышибить слезу, значит, покажите брошенного ребенка, а лучше ребенка с котенком. [Украинцы] это показывают», — сказал он по итогам второго раунда переговоров с Украиной.