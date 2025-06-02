Украденную статую Макрона привезли к посольству РФ в Париже — СМИ

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Активисты организации Greenpeace (признана в РФ нежелательной), укравшие из музея Гревен восковую фигуру французского президента Эмманюэля Макрона, привезли ее к зданию посольства России во Франции. Видеозапись с места событий опубликовала газета Le Parisien.

Согласно короткому видеоролику, активисты привезли фигуру к зданию посольства на белом микроавтобусе, установив ее возле одного из въездов на территорию. Рядом с ней поставили российский флаг и развернули плакаты с лозунгами против продолжения экономического сотрудничества между Россией и Францией на фоне продолжающегося конфликта на Украине. После короткой демонстрации активисты погрузили статую в машину и увезли ее в неизвестном направлении.

Журналист радио RTL Шарль Дюкрок, освещавший эту акцию, написал в соцсети X, что активисты якобы «одолжили» статую и намерены вернуть ее музею.