Сбер: Очень важно правильно интегрировать GenAI-решения в действующий IT-ландшафт компаний

20:45

Старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев выступил на панельной сессии «GenAI — трансформация бизнеса: пора действовать!» на конференции ЦИПР («Цифровая индустрия промышленной России»).

В России уже немало успешных примеров внедрения GenAI. Уже 15 тыс. компаний страны используют нейросетевую модель Сбера GigaChat. Среди них такие крупные компании, как билайн, «СИБУР», «Уралхим», «Северсталь» и другие, рассказал Андрей Белевцев. Самые востребованные решения от GigaChat – AI-ассистенты операторов и клиентских менеджеров (co-pilots), суммаризация и сортировка рабочей почты, умный поиск по информационным системам.

«В Сбере 250 различных команд сейчас занимаются прикладным внедрением различных кейсов GenAI. И прежде чем что-то предлагать рынку, мы все пробуем на себе, – отметил Андрей Белевцев. – Раньше у нас было много времени на реакцию – было время подумать, поколение инженеров успевало сменяться и учиться. Сейчас у нас такого времени нет – нам всем надо на это реагировать прямо сейчас».

Пока языковым моделям не хватает понимания модели мира, точного моделирования физических и химических процессов. А это критически важно для успешного внедрения в промышленности, подчеркнул Андрей Белевцев. Поэтому нужно делать системы, которые изучают законы мира и имеют линейные ограничения. Еще одна проблема заключается в том, что бизнес-подразделения редко выступают инициаторами внедрения GenAI – чаще всего эти процессы лидируют IT-подразделения или общее руководство компании, а без вовлечения самих производственных линий невозможно получить хороший результат.

«Очень важно правильно интегрировать GenAI-решения в действующий IT-ландшафт, что непросто, – отметил Андрей Белевцев. – Поэтому мы собрали набор своих лучших практик и начинаем его распространять. Наше руководство по внедрению мультиагентных систем в корпоративной среде объясняет, как не только разрабатывать такие системы, но и внедрять их в крупном корпоративном ландшафте. В нем рассматриваются вопросы верификации и безопасности, подходы к архитектуре и многое другое. Мы сами сейчас через всё это проходим и понимаем, что такое руководство будет очень полезно и другим компаниям».

В завершение Андрей Белевцев отметил, что в банке заинтересованы в том, чтобы сообщество внедряющих GenAI компаний быстро росло и развивалось. Поэтому необходимо обмениваться лучшими кейсами и инвестировать в лучшие решения.