СберТех и Гринатом предложат решения для технологической независимости российской экономики

11:30

На конференции «Цифровая индустрия промышленной России» компании СберТех и Гринатом подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам разработки и совместного продвижения цифровых продуктов и платформ, а также обеспечения технологической независимости. Со стороны СберТеха (дочерняя компания Сбера) подписантом выступил генеральный директор Максим Тятюшев, со стороны АО «Гринатом» (ИТ-интегратор госкорпорации «Росатом») – генеральный директор Андрей Лавров.

В совместных проектах компании будут применять отечественные программные продукты, обеспечивающие высокую производительность и соответствующие требованиям регуляторов в области импортозамещения и кибербезопасности. Так, одним из продуктов станет российская цифровая платформа Platform V от СберТеха, включающая в себя более 90 продуктов для разработки приложений и ИТ-систем. Партнерство позволит сторонам обмениваться опытом, углублять и расширять свою инновационную компетентность.

«В рамках партнерства мы предложим лучшие практики, которые стали фундаментом технологического лидерства Сбера и других российских корпораций, – сказал Максим Тятюшев. – Наш опыт показывает, что применение продуктов Platform V позволяет не только создать целостный и устойчивый ИТ-ландшафт, но и дает ряд бизнес-преимуществ – от экономии времени и ресурсов на разработку до повышения производительности сервисов и приложений. Синергия внушительного отраслевого опыта Гринатома и нашего высокотехнологичного программного обеспечения откроет возможности для разработки эффективных инструментов цифровой трансформации российской экономики».

«Мы обслуживаем сотни предприятий Росатома по всей стране, оказывая им ИТ-поддержку и внедряя корпоративные системы. Для обеспечения их стабильности и повышения доступности сервисов нам необходимы решения, отвечающие современным стандартам инфобезопасности и импортозамещения, – отметил Андрей Лавров. – Мы ожидаем, что интеграция решений СберТеха в нашу ИТ-архитектуру поддержит ее производительность на высоком уровне, дополнительно ускорит и масштабирует процесс внедрения инновационных технологий. Важными направлениями сотрудничества со СберТехом станут внедрение новых доверенных программно-аппаратных комплексов, роботизация процессов, исследование технологий искусственного интеллекта и их применение в цифровой трансформации».