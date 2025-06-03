СберТех и Киберпротект предоставят российским компаниям импортонезависимое программное обеспечение
11:33 03.06.2025
Российские разработчики программного обеспечения СберТех (дочерняя компания Сбера) и Киберпротект объявили о сотрудничестве на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Соглашение о технологическом партнёрстве подписали генеральный директор СберТеха Максим Тятюшев и генеральный директор Киберпротекта Алексей Бадаев.
Компании намерены обеспечить максимальную производительность и стабильность совместной работы своих флагманских программных продуктов. Стороны проведут работу по обеспечению технологической совместимости решения для резервного копирования Кибер Бэкап с продуктами линейки Platform V от СберТеха: серверной операционной системой (ОС) Platform V SberLinux OS Server, решением для управления контейнерными приложениями Platform V DropApp и реляционной системой управления базами данных (СУБД) Platform V Pangolin DB.
В результате СберТех и Киберпротект предложат бизнесу импортонезависимые инструменты, которые можно быстро внедрить в ИТ-инфраструктуру без необходимости тратить дополнительные ресурсы на проверку их совместимости друг с другом.
«Объемы данных растут от года к году. Даже в самых защищенных системах существует риск утраты информации, которая может быть критически важна для обеспечения непрерывности бизнеса, – отметил Максим Тятюшев. – Совместное использование наших продуктов с решением Кибер Бэкап позволит компаниям обеспечить надежное хранение информации и оперативное восстановление данных».
«Партнерство Киберпротекта и СберТеха открывает рынку и нашим общим заказчикам новые возможности в области развития ИТ-инфраструктуры, защиты, хранения и восстановления данных, – отметил Алексей Бадаев. – Совместная работа позволит объединить опыт и технологии наших команд для реализации новых проектов, станет важной вехой в развитии компаний и экосистемы отечественных решений».
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