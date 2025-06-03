Авиасалон МАКС переносится на следующий год
12:32 03.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международного авиационно-космического салона (МАКС) в этом году не будет, он переносится на следующий год. Об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемезов.
«МАКСа не будет. Переносится на следующий год. Сами понимаете, какое сейчас время», — сказал он.
НОВОСТИ
- 12:20 03.06.2025
- Британия готова взять на себя большую роль в ядерной стратегии НАТО — Bloomberg
- 12:05 03.06.2025
- Переговоры в Стамбуле нужны для уничтожения власти неонацистов в Киеве — Медведев
- 12:00 03.06.2025
- Силы ПВО уничтожили 4 украинских БПЛА над Белгородской областью
- 11:42 03.06.2025
- СберТех и «Базис» обеспечат бизнесу устойчивую инфраструктуру
- 11:40 03.06.2025
- СберТех и «Транснефть – Технологии» заключили договор на апробацию российского конвейера разработки
- 11:33 03.06.2025
- СберТех и Киберпротект предоставят российским компаниям импортонезависимое программное обеспечение
- 11:32 03.06.2025
- Медведев пообещал киевскому режиму неизбежное возмездие
- 11:30 03.06.2025
- СберТех и Гринатом предложат решения для технологической независимости российской экономики
- 11:20 03.06.2025
- Доля ИТ в ВВП России прибавила более трети — Мишустин
- 11:05 03.06.2025
- Магнитные бури на Земле продолжаются почти 50 часов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать