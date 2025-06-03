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Авиасалон МАКС переносится на следующий год

12:32 03.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международного авиационно-космического салона (МАКС) в этом году не будет, он переносится на следующий год. Об этом заявил глава Ростеха Сергей Чемезов.

«МАКСа не будет. Переносится на следующий год. Сами понимаете, какое сейчас время», — сказал он.

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