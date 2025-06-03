От переговоров в Стамбуле не нужно ждать прорывов — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры Москвы и Киева в Стамбуле не предполагали прорывов и немедленных решений. Это отметил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Конечно, ожидать каких-то сиюминутных решений, прорывов здесь было бы неверным, — заметил он. — Но работа идет».